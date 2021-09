VIDEO: Jhonny Rivera sacó los ‘pasos prohibidos’ para divertir a sus seguidores

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, es uno de los artistas más queridos por los colombianos, debido, además de su talento, a su carisma y sencillez, y la interacción frecuente que mantiene con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Este sábado, el artista decidió compartir un divertido video a través de su cuenta de Instagram, donde aparece bailando al ritmo de una canción de disco. Según explicó, le costó mucho subir el video, pero quería saber cómo lo veían sus seguidores.

«Lo pensé mucho antes de subirlo, pero una que otra risa no me va a quitar la curiosidad de ver cómo lo ven, no falta la fan que lo ve Chévere jajaja», escribió Jhonny Rivera en la publicación.

El clip causó miles de reacciones entre los usuarios, quienes le hicieron varios comentarios graciosos al artista. «Parcero usted es el mejor», «Jajajajajjaja parece el chavo con la chiripiorca», La garrotera de jhonny, «Pero era en tacones», le escribieron a Jhonny en el video.

Así bailó Jhonny Rivera

