¡Atención! Jhonier Leal se retractó de haber asesinado a su hermano y a su madre

En la tarde de este viernes, 22 de abril, se conoció que Jhonier Leal, el confeso asesino de su hermano -Mauricio Leal- y su madre -Marleny Hernández- se retractó de haber cometido el doble homicidio y ahora se declara inocente.

Y es que fue el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló que: «Defensa de Jhonier Leal denuncia en la audiencia de preacuerdo que la fiscalía engañó a su cliente para que aceptara cargos».

Asimismo, detalló que «la abogada defensora de Johnier Leal se opuso al preacuerdo que esté suscribió con la Fiscalía. Alega que fue su cliente fue coaccionado para que aceptara cargos. Johnier se retractará».

Durante la audiencia, Jhonier manifestó que «ahora estoy más claro y consciente, y al estar más claro y consciente, en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión -y se lo hice saber a mi abogada- de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en varias ocasiones y siempre lo he dicho de una mera libre y espontánea, soy inocente».

Es de resaltar que este viernes se realiza la audiencia de verificación del preacuerdo entre Jhonier y la Fiscalía.

Noticia en desarrollo.

#Atención Inocente se declara

Jhonier Leal por la muerte de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre. Jhonier se retractó y desiste del preacuerdo con Fiscalía → https://t.co/tbm3iWvODO #Contrarreloj pic.twitter.com/NnWAY9LxAk — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 22, 2022

Defensa de Jhonier Leal denuncia en la audiencia de preacuerdo que la fiscalía engañó a su cliente para que aceptara cargos.@FiscaliaCol — Elmer José Montaña G (@elmermontana) April 22, 2022

La abogada defensora de Johnier Leal se opuso al preacuerdo que esté suscribió con la @FiscaliaCol Alega que fue su cliente fue coaccionado para que aceptara cargos. Johnier se retractará. — Elmer José Montaña G (@elmermontana) April 22, 2022

