Jhonier Leal se retractó de haber matado a su madre y hermano

En una audiencia preparatoria de juicio, celebrada un año después del doble homicidio en La Calera, Jhonier Leal, dijo que no mató a su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández.

En enero de 2022, el hombre aceptó el preacuerdo con la Fiscalía y pidió perdón por los sucedido: “Tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y, luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión superimportante y muy personal, de manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento. […] Pidiendo perdón, antes que nada, a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos”.

Pero 10 meses después de su confesión, dice que esto no fue así, que es inocente y fue presionado para declararse culpable: “Soy inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios (…) En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, el cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa”, dijo recientemente.

Su nueva versión, asegura que la Fiscalía lo presionó para declararse culpable del crimen ocurrido entre el 21 y 22 de noviembre de 2021.