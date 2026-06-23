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    Jhonatan Estiven Valencia desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez en Medellín, el 20 de febrero

    Publicado por: Juan Manuel

    JHONATNA ESTIVEN VALENCIA NINO

    Jhonatan Estiven Valencia Niño es un hombre colombiano de 29 años de edad. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señales particulares, presenta varios tatuajes que pueden facilitar su identificación: una rosa en la mano izquierda, unas flores en el antebrazo izquierdo, una granada en el brazo derecho y unos nombres tatuados en el lado derecho del cuello.

    Según el reporte, Jhonatan Estiven Valencia Niño fue visto por última vez en Medellín, Antioquia, el 20 de febrero de 2026. Desde esa fecha se encuentra desaparecido, por lo que cualquier información que contribuya a su ubicación puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

    2 BOLETIN JHONATNA ESTIVEN VALENCIA NINO scaled

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