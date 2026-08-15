Jhonatan Alberto Giraldo desapareció en Medellín

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Resumen: Jhonatan Alberto Giraldo Henao, hombre colombiano de 38 años, se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto de 2026, en el barrio La Milagrosa, Medellín .

Jhonatan Alberto Giraldo Henao, hombre colombiano de 38 años, se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto de 2026, en el barrio La Milagrosa, Medellín.

Al momento de su desaparición vestía camisa roja, bermudas azules a cuadros y tenis azules, y llevaba consigo un morral de color lila.

Como señal particular, presenta un tatuaje en el hombro derecho con la palabra “MARTA”.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes