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    Jhonatan Alberto Giraldo desapareció en Medellín

    Fue visto por ultima vez el 8 de agosto en el barrio La Milagrosa

    Publicado por: Juan Manuel

    JHONATAN ALBERTO GIRALDO HENAO
    Jhonatan Alberto Giraldo desapareció en Medellín

    Resumen: Jhonatan Alberto Giraldo Henao, hombre colombiano de 38 años, se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto de 2026, en el barrio La Milagrosa, Medellín.

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    Jhonatan Alberto Giraldo Henao, hombre colombiano de 38 años, se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto de 2026, en el barrio La Milagrosa, Medellín.

    Al momento de su desaparición vestía camisa roja, bermudas azules a cuadros y tenis azules, y llevaba consigo un morral de color lila.

    Como señal particular, presenta un tatuaje en el hombro derecho con la palabra “MARTA”.

    1 VOLANTE JHONATAN ALBERTO GIRALDO HENAO

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