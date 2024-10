“Me he ofuscado” Jhon Vásquez se pronunció sobre la denuncia de amenaza que hizo Alianza F.C.

A través de su cuenta de Instagram, Jhon Vásquez, jugador del Goiás, dio su versión sobre la denuncia que hizo Alianza F.C. de presunta amenaza en contra del presidente del Club.

“Manifiesto aquí mi posición frente a la incómoda situación que estoy viviendo, generada por el incumplimiento de un pago que me debía realizar el Alianza Fútbol Club”, empezó el jugador.

El futbolista también dejó ver su incomodidad con el club de Valledupar, por hacer público con el comunicado presentado la situación entre ellos.

“Como profesional del fútbol siempre me he esforzado por cumplir cabalmente de mi deber en todos los clubes en los que he estado, trabajando honestamente y dejándolo todo dentro y fuera de la cancha”, agregó.

Adicionalmente, Vásquez indicó que, por su profesionalismo, es que ejerce su derecho a exigir al cumplimiento de los pagos pactados como retribución por su labor”.

Esos dineros que presuntamente le adeuda Alianza, corresponden, según él, “a los que tengo derecho por las transferencias entre clubes”.

En su mismo comunicado, conto un poco de su vida personal. “Teniendo en cuenta que el fútbol es una carrera corta, todos los recursos conseguidos son importantes para mi situación financiera actual y futura”.

Igualmente dijo que esos dineros adeudados “están destinados al pago de obligaciones y al sostenimiento de mi familia”.

¿Qué le pasó a Jhon Vásquez?

Jhon Vásquez no desmintió los audios que reveló Alianza F.C. de Valledupar, sin embargo, sí explicó lo ocurrido.

“Quiero dejar muy claro que nunca acudiría a la violencia para reclamar lo que me pertenece y que estoy dispuesto a respetar los procedimientos legales para que no se vulneren mis derechos”.

El jugador agregó que espera comprensión toda vez que la deuda de ese club lleva mucho tiempo.

Por ello agregó que “he tenido algunas reacciones que no son las más adecuadas, en las que me he ofuscado y me he dejado llevar por las emociones”.

En ese sentido, dijo que “nunca acudiría a la violencia como quiere mostrarlo ese club en su comunicado”.

A los lectores de esta noticia, les pidió entender que lo que le está ocurriendo “es muy frustrante para nosotros los futbolistas no recibir los pagos a los que uno tiene derecho producto de nuestro trabajo o de una transferencia”.

“Los directivos siempre quieren sacar provecho y dan una imagen que no es la real frente a los aficionados y la prensa”, concluyó el mensaje del jugador, en relación con el incumplimiento de algo que está sustentado en la ley, según su argumento.

Más noticias de Deporte