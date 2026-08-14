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    Jhon Samuel Figueroa desapareció en Bello

    Fue visto por ultima vez el 4 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    JHON SAMUEL FIGUEROA ECHEVERRI
    Jhon Samuel Figueroa desapareció en Bello

    Resumen: Jhon Samuel Figueroa Echeverri es un hombre colombiano de 31 años, identificado como hombre.

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    Jhon Samuel Figueroa Echeverri es un hombre colombiano de 31 años, identificado como hombre.

    Desapareció el 4 de agosto de 2026 en Bello, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Como seña particular, tiene un tatuaje en la mano izquierda con la palabra “LILIANA”.

    2 VOLANTE JHON SAMUEL FIGUEROA ECHEVERRI

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