Jhon Samuel Figueroa desapareció en Bello

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Resumen: Jhon Samuel Figueroa Echeverri es un hombre colombiano de 31 años, identificado como hombre.

Jhon Samuel Figueroa Echeverri es un hombre colombiano de 31 años, identificado como hombre.

Desapareció el 4 de agosto de 2026 en Bello, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Como seña particular, tiene un tatuaje en la mano izquierda con la palabra “LILIANA”.

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