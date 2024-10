Jhon Keiner Sevillano desconvocado de la Selección Colombia Masculina Sub 17

Resumen: El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina Sub 17 comunicó que el jugador Jhon Keiner Sevillano Torres no podrá atender el llamado de la convocatoria. El llamado del director técnico Ramírez, no será atendido por el jugador debido a una lesión que le impide estar en plenitud de condiciones. Jhon Keiner Sevillano Torres hace parte de las inferiores de Atlético Nacional y por ahora se pierde el llamado. El entrenador Juan Carlos Ramírez, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores desearon a Jhon Keiner una pronta recuperación.