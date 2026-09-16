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    Jhon Jairo Zuluaga desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 14 de septiembre en el barrio Simón Bolívar

    Publicado por: Juan Manuel

    JHON JAIRO ZULUAGA MEJIA
    Jhon Jairo Zuluaga desapareció en Medellín

    Resumen: Jhon Jairo Zuluaga Mejía, de 71 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 14 de septiembre de 2026.

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    Jhon Jairo Zuluaga Mejía, de 71 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 14 de septiembre de 2026.

    Al momento de su desaparición vestía un jean azul, tenis color café, camiseta tipo polo gris y una gorra gris oscura.

    La desaparición ocurrió en el barrio Simón Bolívar. Como características adicionales, no se reportan señales particulares.

    4 BOLETIN JHON JAIRO ZULUAGA MEJIA

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