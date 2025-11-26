Menú Últimas noticias
    Jhon Jairo Suárez de 41 años está en la morgue de Medellín: Buscan a su familia

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones para reclamar el cuerpo de Jhon Jairo

    SoloDuque

    Jhon Jairo Suárez de 41 años está en la morgue de Medellín: Buscan a su familia

    Resumen: Ingresó el 22 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de Jhon Jairo Suárez de 41 años de edad, fecha de nacimiento 06 de enero de 1984 en Medellín.

    Ingresó el 22 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

