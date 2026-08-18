Jhon Jairo Medina desapareció en Segovia

Resumen: Jhon Jairo Medina Echavarría, de 41 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2026 a las 8:30 p. m. Se solicita la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permita establecer su paradero.

Jhon Jairo Medina Echavarría, de 41 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2026 a las 8:30 p. m. Se solicita la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permita establecer su paradero.

Al momento de su desaparición vestía pantalón jean azul claro, camiseta negra, cinturón de cuero marrón y zapatos tipo tenis negros. Como señal particular presenta una cicatriz en la región malar derecha. Sus características físicas son: 1,75 metros de estatura, contextura robusta, tez trigueña, ojos castaño oscuro, cejas pobladas, labios medianos y boca grande.

Cualquier persona que tenga información sobre Jhon Jairo Medina Echavarría o pueda aportar datos que ayuden a localizarlo debe comunicarse de inmediato con la estación de Policía o el GAULA más cercano. Toda información puede ser de gran importancia para contribuir a su pronta ubicación y regreso con sus seres queridos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes