Jhon Jader Durán rumbo a Europa: disputará la Premier League

Jhon Jader Durán se ha convertido en una de las nuevas figuras que han salido en el balompié colombiano. Su protagonismo en el Envigado FC le permitió salir de la Liga Betplay de forma rápida a la MLS.

El bombazo del día se vincula respecto al delantero, a quien anunciaron como nuevo jugador del Aston Villa.

Así lo informó el equipo británico, por medio de sus redes sociales: “Aston Villa puede confirmar que se ha llegado a un acuerdo con Chicago Fire para el traspaso definitivo del delantero de 19 años, Jhon Durán. El trato está sujeto a que el jugador pase el examen médico, acuerde términos personales y obtenga la visa de trabajo necesaria”.

Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán.

