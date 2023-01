[VIDEO] ¡Es oficial! Jhon Jader Durán, nuevo jugador del Aston Villa

Este lunes, 23 de enero, Jhon Jader Durán se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo del Aston Villa. El colombiano de tan solo 19 años, pasó los exámenes médicos y ya es el protagonista de varios vídeos y fotos como jugador del equipo inglés.

El delantero antioqueño que se dio a conocer en Envigado FC y que brilló en la MLS, jugará en la Premier League, la cual es considerada la Liga más competitiva del mundo.

El cuadro de Birmingham para hacerse a sus servicios, terminó fichando al colombiano por alrededor de 22 millones de dólares.

Como ya se ha conocido en otras publicaciones, Durán se convierte en el tercer colombiano en jugar en Aston Villa, tras Juan Pablo Ángel y Carlos Sánchez.

"I'm happy to be here." 😁@JhonDuran991's first words as an Aston Villa player! 🗣️

