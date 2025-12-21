Jhon Hinestroza es «borrado» de por vida del arbitraje profesional en Colombia

El arbitraje colombiano vive uno de sus capítulos más oscuros y determinantes. En las últimas horas se ha confirmado que el árbitro chocoano Jhon Hinestroza recibió un castigo sin precedentes por parte del ente rector del fútbol nacional: ha sido inhabilitado de por vida para pitar de manera profesional. Con esta decisión, Hinestroza no podrá volver a dirigir partidos en la Liga, Copa, Superliga o Torneo, cerrando así su ciclo en el silbato nacional de manera fulminante.

La noticia, que ha sacudido los cimientos de la Dimayor, fue confirmada por el portal especializado El VAR Central, asegurando que el juez fue “borrado” definitivamente de los listados oficiales tras una serie de incidentes que culminaron en un error administrativo y deportivo imperdonable.

El error que cambió la historia: Aquel penal en Ibagué

Para entender la magnitud de esta sanción, hay que remontarse a diciembre de 2024, en el marco de las semifinales del fútbol colombiano. En un duelo crucial entre Deportes Tolima y Once Caldas, una jugada en el último minuto cambió el destino de ambos clubes y, ahora se sabe, de la carrera de Hinestroza.

En la acción final, el jugador Joel Contreras fue derribado claramente dentro del área del Tolima. Sin embargo, Hinestroza no solo no sancionó el penal, sino que ni siquiera detuvo el juego para permitir la revisión del VAR, haciendo caso omiso a los airados reclamos del conjunto de Manizales. Aquella omisión significó la eliminación directa del Once Caldas y el paso del equipo ‘Pijao’ a la gran final, desatando una indignación nacional que puso en duda la transparencia del arbitraje.

De una suspensión temporal al “exilio” permanente

Inicialmente, el juez había recibido una sanción de tres meses por lo que se calificó como un “error clamoroso”. No obstante, tras una revisión exhaustiva de los protocolos y el impacto que el error tuvo en la integridad de la competición, el ente rector decidió elevar el castigo a la categoría de permanente.

Desde aquel fatídico partido en Ibagué, Hinestroza no volvió a aparecer en las designaciones arbitrales. Lo que muchos consideraban un “descanso” o “congelamiento” preventivo, terminó siendo el preludio de su retiro forzoso. La falta de comunicación entre el juez central y la sala VAR en una jugada tan determinante fue la prueba reina para determinar su salida definitiva.

Un mensaje de rigor para el arbitraje nacional

La sanción a Jhon Hinestroza envía un mensaje contundente a todo el gremio arbitral en Colombia: la tolerancia hacia errores que alteren directamente los resultados de fases definitivas será nula. En un fútbol donde la tecnología del VAR debería minimizar las injusticias, la negativa de Hinestroza a revisar la jugada de Contreras fue vista como una negligencia técnica insalvable.

La hinchada del Once Caldas, aunque ya con el daño deportivo consumado, recibe esta noticia como un acto de justicia tardía. Por su parte, el arbitraje colombiano se enfrenta al reto de recuperar la confianza de los aficionados y los clubes, que ven en este castigo un intento por limpiar la imagen de la competición.

