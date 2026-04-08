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    Jhon Freddy Vélez desapareció en Rusia

    Desapareció el 11 de septiembre de 2025 en Rusia

    Publicado por: Juan Manuel

    Jhon Freddy Vélez desapareció en Rusia

    Resumen: Jhon Freddy Vélez Jiménez es un hombre colombiano de 40 años, de sexo e identidad de género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra de cuello redondo con estampado, un pantalón tipo jean color verde militar, tenis gris con blanco y llevaba un morral de color verde claro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jhon Freddy Vélez Jiménez es un hombre colombiano de 40 años, de sexo e identidad de género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra de cuello redondo con estampado, un pantalón tipo jean color verde militar, tenis gris con blanco y llevaba un morral de color verde claro.

    Como señas particulares, presenta un lunar grande de color negro en el glúteo, además de cicatrices visibles en la rodilla y en la mejilla, características que pueden ser clave para su identificación.

    Según la información suministrada, desapareció el 11 de septiembre de 2025 en Rusia, dato fundamental para contextualizar el caso y apoyar las labores de búsqueda y localización.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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