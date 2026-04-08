Jhon Freddy Vélez desapareció en Rusia

Resumen: Jhon Freddy Vélez Jiménez es un hombre colombiano de 40 años, de sexo e identidad de género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra de cuello redondo con estampado, un pantalón tipo jean color verde militar, tenis gris con blanco y llevaba un morral de color verde claro.

Jhon Freddy Vélez Jiménez es un hombre colombiano de 40 años, de sexo e identidad de género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra de cuello redondo con estampado, un pantalón tipo jean color verde militar, tenis gris con blanco y llevaba un morral de color verde claro.

Como señas particulares, presenta un lunar grande de color negro en el glúteo, además de cicatrices visibles en la rodilla y en la mejilla, características que pueden ser clave para su identificación.

Según la información suministrada, desapareció el 11 de septiembre de 2025 en Rusia, dato fundamental para contextualizar el caso y apoyar las labores de búsqueda y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes