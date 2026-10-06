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    Jhon Edison Gaviria desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre en el barrio Belén

    Publicado por: Juan Manuel

    JHON EDISON GAVIRIA HERNANDEZ
    Jhon Edison Gaviria desapareció en Medellín

    Resumen: Jhon Edison Gaviria Hernández, hombre de 37 años, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre de 2026, en el barrio Belén de Medellín, Antioquia. Su identidad de género es hombre y, al momento del reporte, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

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    Jhon Edison Gaviria Hernández, hombre de 37 años, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre de 2026, en el barrio Belén de Medellín, Antioquia. Su identidad de género es hombre y, al momento del reporte, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Entre sus señales particulares se encuentran varios tatuajes: en el brazo derecho tiene un diseño tipo “tribal”; en ambos muslos presenta tatuajes con unas letras; y en la mano izquierda tiene un tatuaje con forma de símbolo. También tiene un piercing en la nariz.

    La información sobre sus características físicas y señales particulares puede ser de utilidad para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda. Cualquier dato relacionado con su paradero o que permita establecer su ubicación debe ser comunicado a las autoridades competentes.

    3 BOLETIN JHON EDISON GAVIRIA HERNANDEZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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