Jhon Daniel Echeverri desapareció en Medellín

Resumen: Jhon Daniel Echeverri López, de 31 años, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 6 de noviembre de 2025.

Entre sus señales particulares se destacan dos tatuajes visibles: uno ubicado sobre la ceja izquierda con la palabra “familia”, y otro en el lado izquierdo del cuello que dice “Jhonda”.

En cuanto a sus características físicas, Jhon Daniel tiene una contextura delgada, piel blanca, cabello ondulado de color castaño oscuro y ojos color café. Su boca y labios son de tamaño mediano, y su estatura es de aproximadamente 1.79 metros.

