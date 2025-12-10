Jhon Daniel Echeverri desapareció en Medellín

Menú Últimas noticias
    Fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 6 de noviembre

    Publicado por: Juan Manuel

    Jhon Daniel Echeverri López, de 31 años, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el 6 de noviembre de 2025.

    Entre sus señales particulares se destacan dos tatuajes visibles: uno ubicado sobre la ceja izquierda con la palabra “familia”, y otro en el lado izquierdo del cuello que dice “Jhonda”.

    En cuanto a sus características físicas, Jhon Daniel tiene una contextura delgada, piel blanca, cabello ondulado de color castaño oscuro y ojos color café. Su boca y labios son de tamaño mediano, y su estatura es de aproximadamente 1.79 metros.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


