Jhon Bairon murió en Medellín, por pisar una mina antipersonal en Unguía

Resumen: A pesar de los esfuerzos logísticos y la carrera contra el tiempo, el joven no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones internas y externas

Un joven de 24 años, identificado como Jhon Bairon Miranda Ramírez, murió trágicamente en Medellín a causa de las heridas provocadas por una mina antipersonal sembrada en una zona rural de Unguía, Chocó. El deceso del joven, que se constituye como un homicidio, se produjo poco antes de que pudiera recibir atención en una clínica del suroccidente de la ciudad.

El incidente, que activó una violenta onda explosiva, ocurrió en territorio chocoano, donde grupos al margen de la ley suelen sembrar este tipo de artefactos para proteger rutas de narcotráfico y minería ilegal. La gravedad de las heridas obligó al traslado urgente de Miranda Ramírez a un centro médico de alta complejidad en Medellín.

A pesar de los esfuerzos logísticos y la carrera contra el tiempo, el joven no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones internas y externas. Jhon Bairon Miranda Ramírez falleció justo antes de ingresar al centro asistencial, debido a la onda expansiva que lo alcanzó en Unguía.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades de Chocó y el Ejército Nacional investigan a los grupos terroristas responsables de sembrar el artefacto explosivo en la zona rural. La muerte del joven es un recordatorio de la amenaza constante que representan las minas antipersonales para la población civil.