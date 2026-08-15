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    Jhon Alfredo Arrieta desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 4 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    JHON ALFREDO ARRIETA BELENO
    Jhon Alfredo Arrieta desapareció en Medellín

    Resumen: Jhon Alfredo Arrieta Beleño es un joven de 17 años, de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.

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    Jhon Alfredo Arrieta Beleño es un joven de 17 años, de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje de una cruz en el cuello y otro tatuaje en la parte posterior de la pierna derecha. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Jhon Alfredo Arrieta Beleño desapareció el 4 de agosto de 2026 en Medellín, Antioquia. Actualmente se encuentra reportado como persona desaparecida.

    3 BOLETIN JHON ALFREDO ARRIETA BELENO

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