Jhon Alfredo Arrieta desapareció en Medellín

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Resumen: Jhon Alfredo Arrieta Beleño es un joven de 17 años, de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.

Jhon Alfredo Arrieta Beleño es un joven de 17 años, de sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana.

Como señales particulares, presenta un tatuaje de una cruz en el cuello y otro tatuaje en la parte posterior de la pierna derecha. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Jhon Alfredo Arrieta Beleño desapareció el 4 de agosto de 2026 en Medellín, Antioquia. Actualmente se encuentra reportado como persona desaparecida.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes