Jhon Alexander Díaz desapareció en Medellín

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Resumen: Jhon Alexander Díaz Castro, de 48 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 25 de septiembre de 2026, en el barrio Robledo Aures Uno, Antioquia .

Jhon Alexander Díaz Castro, de 48 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 25 de septiembre de 2026, en el barrio Robledo Aures Uno, Antioquia.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo azul con rayas blancas, pantalón jean azul claro y tenis de tela color negro.

Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con dos rayas de color negro, un lunar en la mejilla derecha y otro lunar en el lado derecho del cuello.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes