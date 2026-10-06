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    Jhon Alexander Díaz desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido 25 de septiembre en el barrio Robledo Aures Uno

    Publicado por: Juan Manuel

    JHON ALEXANDER DIAZ CASTRO
    Jhon Alexander Díaz desapareció en Medellín

    Resumen: Jhon Alexander Díaz Castro, de 48 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 25 de septiembre de 2026, en el barrio Robledo Aures Uno, Antioquia.

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    Jhon Alexander Díaz Castro, de 48 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 25 de septiembre de 2026, en el barrio Robledo Aures Uno, Antioquia.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo azul con rayas blancas, pantalón jean azul claro y tenis de tela color negro.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con dos rayas de color negro, un lunar en la mejilla derecha y otro lunar en el lado derecho del cuello.

    2 BOLETIN JHON ALEXANDER DIAZ CASTRO

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