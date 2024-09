Jhon Alex Castaño "sobreviviente" del síndrome de Cushing

El cantante colombiano Jhon Alex Castaño compartió que es «sobreviviente» del síndrome de Cushing y estuvo al borde de tirarlo todo.

«Científicamente el síndrome de Cushing es es un trastorno hormonal. Causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, una hormona producida por las glándulas adrenales». El cantante Jhon Alex Castaño no dudó en compartir que es todo un sobreviviente de síndrome que presenta síntomas de cara de luna llena o abultamiento evidente, «obesidad de distribución central que afecta el cuello y abdomen y atrofia muscular de extremidades, entre otros». El artista pasó por «Historia Clínica» del Canal RCN espacio que detalla enfermedades y lo se viven detrás de ellas. «Fueron varios diagnósticos que enfrentó», su campanazo de alerta fue el rostro como se describe en los síntomas.Él comenta que «siempre ha sido un hombre enérgico, pero empezó a sentir los guayabos raros, que le palpitaba el corazón duro, mucha pereza, sin ánimo, desaliento y las manos hinchadas. Al tomar chorritos eran tres a cuatro días maluco».

«Empecé a ir al médico, a sacarme sangre. Unos decían que era la tiroides, otros decían otra cosa, que tenía lo uno, que hasta estaba embrujado. Mejor dicho, de todos los dictámenes. Me hacían exámenes y no me encontraban nada fue el médico endocrinólogo Otmaro Belalcázar que por ser fanático conoció el caso por redes y le salvó la vida. Dejándole la experiencia que

«Automedicar es un suicidio, automedicarse es una locura, por lo que casi pierde su vida por automedicarme”. Alejandro casi un año de los escenarios hoy sonría y cuenta historia para que a la primera alertan vayan al médico.

