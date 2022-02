«Mi música es pa’ beber»: Jhon Alex Castaño se sinceró en pleno concierto

Mientras presentaba un show musical, el cantante de música popular Jhon Alex Castaño dejó bien claro que su música no habla de trabajo o amor ni deseo, solo para beber y beber.

«Ustedes saben que no tengo ni una canción de amor, siempre que me siento a componerle al amor, me echan, se me va la inspiración pa’ la porra. Mi música es pa’ beber, no es pa’ enamorar ni pa’ pedir perdón, es pa’ frentiar el corte después de las 4 (am) en la casa hijuemadre», se escucha en el vídeo que el mismo cantante subió a sus redes sociales.

Cabe mencionar el apodo artístico por el que se reconoce a Jhon Alex Castaó: ‘El rey del chupe’.

Este es el vídeo de Jhon Alex Castaño.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…