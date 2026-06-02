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    Jhojan Mauricio Carvajal desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 30 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    JHOJAN MAURICIO CARVAJAL
    Jhojan Mauricio Carvajal desapareció en Medellín

    Resumen: Jhojan Mauricio Carvajal Ramírez es un hombre colombiano de 38 años de edad, de género masculino. Su caso está relacionado con un reporte de desaparición, y la información disponible corresponde a sus datos personales básicos de identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jhojan Mauricio Carvajal Ramírez es un hombre colombiano de 38 años de edad, de género masculino. Su caso está relacionado con un reporte de desaparición, y la información disponible corresponde a sus datos personales básicos de identificación.

    En cuanto a sus características al momento de la desaparición, se describe que vestía un pantalón de sudadera color gris impermeable, camiseta y chaqueta negra. Estos elementos de vestimenta pueden ser útiles para su identificación y búsqueda.

    La desaparición ocurrió en Medellín el 30 de mayo de 2026. Hasta el momento, esta es la información principal registrada sobre el caso, centrada en su identidad, apariencia y el lugar y fecha en que fue visto por última vez.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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