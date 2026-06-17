Jhojan Mateo Descormiers desapareció en Medellín

Resumen: Jhojan Mateo Descormiers Berio, de 21 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana que fue reportado como desaparecido. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que portaba al momento de su desaparición.

Jhojan Mateo Descormiers Berio, de 21 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana que fue reportado como desaparecido. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que portaba al momento de su desaparición.

Como señales particulares de identificación, presenta varios tatuajes: unas letras en los dedos de la mano izquierda, un tatuaje con el escudo del Atlético Nacional en el abdomen y la palabra “MAJO” tatuada en el antebrazo izquierdo. Estas características pueden facilitar su reconocimiento.

Según el reporte, Jhojan Mateo Descormiers Berio desapareció el 24 de abril de 2026 en el sector de Manrique Las Granjas, en Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes