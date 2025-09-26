Jhoiner Estiven Mejía desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Jhoiner Estiven Mejía Montoya fue reportado como desaparecido en Medellín el 21 de septiembre de 2025. Al momento de su desaparición, tenía 29 años de edad.

Entre sus características físicas se destacan su estatura de 1.68 metros, piel trigueña, cabello negro y ondulado, así como ojos de color negro.

Además, posee varias señales particulares que pueden ayudar en su identificación: un tatuaje en el pecho con el Árbol de la Vida, un código de barras en el cuello y una pistola tatuada en la pierna izquierda.

