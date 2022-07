[VIDEO] Le robaron al cuñado de Yeferson Cossio pero nadie le paró bolas

El creador de contenido Jhoan López está en Europa con su pareja Cintia Cossio, su cuñado Yeferson y otros amigos en el festival Tomorrowland. Allí le robaron una cadena que costó una millonada.

«De esta manera fue que a nosotros nos robaron en Tomorrowland», comenzó contando López desde sus historias de Instagram.

También le puede interesar…

«Yo tenía una cadenita colgada, pero esa era una nueva que me regaló Cintia, que era con diamantes … En ese momento se me acercaron cinco tipos todos eufóricos, me rodearon completamente con una bandera y uno de ellos me cogió la cadena y me la arrancó», expresó.

López, según su relato, alcanzó a uno de los ladrones y hasta pensó en pelear por la cadena, pero recordó que estaba en Europa y no en Colombia, por lo que las normas de seguridad en los festivales son estrictas y lo sacarían del lugar.

Muchas personas se fueron contra él y aún más por las recientes acusaciones de estafa de las que son acusados él y la familia Cossio.

Le robaron al cuñado e Yeferson Cossio.

De nuevo, Nicolás Arrieta lanzó denuncias contra el trío de influencers. Afirmó que el «método Cossio» no es más que un fraude y dice tener pruebas.

Para leer más noticias, clic aquí.