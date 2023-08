Jhayco: «El dinero y la fama van y vienen, lo que me llena es hacer cada vez mejor música»

in

Los Ángeles (EE.UU.), 4 ago (EFE).- El puertorriqueño Jhay Cortez, ahora conocido como Jhayco, lleva más de un lustro instalado en la élite del reguetón a nivel mundial. Un género en el que se ha coronado con un acumulado de 16.000 millones de reproducciones digitales y que ahora pretende "revolucionar" con "Vida Rockstar".

"El dinero y la fama van y vienen, lo que me llena es hacer cada vez mejor música", dijo el cantante, compositor y productor natural de Río Piedras (Puerto Rico) en una entrevista con EFE.

Jhayco (30 años) lleva meses trabajando en "Vida Rockstar", un concepto que ha revelado su faceta más "oscura", con sonidos y melodías futuristas que lo diversifican del "reguetón más clásico" en una apuesta creativa que va "más allá de la música".

"No es solo música cuando sale algo así. Todo tiene mucha reflexión detrás. Uno va creciendo, madurando y viendo hacia dónde se inclina con su personalidad y su estética", explicó el artista, que recientemente lanzó temas como "Holanda" o "Mami chula" -junto al español Quevedo- que ya forman parte de "Vida Rockstar".

Su carrera creció exponencialmente en los últimos años -con álbumes como "Famouz" (2019) y "Timelezz" (2021)- y sus colaboraciones con Bad Bunny en temas como "DÁKITI" o "No me conoce" lo consolidaron como figura y ahora le permiten explorar esta otra faceta creativa.

"Siempre fui medio oscuro y tímido cuando era pequeño, aunque nunca me alejé del todo de la luz", desveló a EFE el cantante, que cree que nadie puede representar mejor que él "el 'punch' de un 'rockstar'" en la industria de la música urbana en español.

En el videoclip de "Holanda", en el que también ha querido involucrarse desde la vertiente visual, aparece en una ciudad posapocalíptica donde se transforma en un murciélago y luego se encuentra con el holograma de una mujer creada por él mismo.

"Me llena producir, me llena escribir conceptos e ideas nuevas. Nunca voy a perder esas ganas si no es por falta de musas o porque esté tomando un nuevo camino musical", detalló Jhayco para añadir que su inspiración también le llega en la oscuridad.

"Los mejores temas me salen de noche. Las discotecas, lo que pasa en el movimiento y en la cultura siempre ocurre de noche", sintetizó.

"MI CARRERA AÚN ESTÁ EMPEZANDO, TENGO HAMBRE DE CREAR"

Su gira "Vida Rockstar" lo llevará por una treintena de capitales desde España, donde ha actuado en los últimos días, hasta los recintos más icónicos de Estados Unidos y México en un tour completo hasta diciembre de este año.

"Mi carrera aún está empezando, tengo hambre de crear. No pensé que iba poder alcanzar estos niveles de producción y voy a seguir", manifestó el intérprete de temas como "PASIEMPRE" o "Tarot", junto a Bad Bunny.

Así, Jhayco expresó que está perfeccionando el show y la escenografía para que esta gira sea un paso adelante en su trayectoria y, en parte, conseguir flexibilizar las bases del reguetón internacionalmente.

Mientras tanto, dijo encontrarse en una época en la que la música le sale "de forma fluida", continúa trabajando en nuevos temas y "abierto" a colaboraciones con talentos emergentes.

Como es el caso del español Quevedo, al que se refirió como un artista "muy creativo y con una gran voz" con el que fue un "honor" poder "grabar, tomar inspiración y mezclar culturas".

"De pequeño me fascinaban las guitarras flamencas y uno de mis sueños era caminar las calles de España, escuchar su música y hasta beber vino de allí", recordó el cantante finalista en dos categorías de los premios Latin American Music Awards este año.

De hecho, como aficionado al arte, Jhayco declaró que recientemente ha comprado dos cuadros del pintor español Pablo Picasso (1881-1973) y que continúa aprovechando las oportunidades que le brinda la música para seguir creciendo y conociendo a profesionales de otros ámbitos.

A finales de este mes, el puertorriqueño llevará su música a México y durante las últimas semanas de septiembre aterrizará en Estados Unidos con "Vida Rockstar" para conseguir que su carrera le depare nuevos "himnos del reguetón", como muchos de sus seguidores los consideran ya.

"Igual me pasaba a mí con Wisin y Yandel, Daddy Yankee o Don Omar. A esos temas clásicos nunca les vas a perder el cariño porque son parte de tu vida", concluyó Jhayco.

Por: EFE