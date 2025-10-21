Jesús Enrique Ospina desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Jesús Enrique Ospina Mendoza, de 80 años de edad, fue reportado como desaparecido el 21 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio San Joaquín.

Al momento de su desaparición, Jesús vestía una gorra negra, una camiseta de cuello con rayas horizontales en colores rojo y gris, un pantalón corto beige y tenis de color gris.

Entre sus señas particulares, se destaca una cicatriz en la cadera izquierda y el uso de prótesis dental.

