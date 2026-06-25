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    Jesús David Montes desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 19 de junio en el barrio El Pinal

    Publicado por: Juan Manuel

    JESUS DAVID MONTES ESCOBAR
    Jesús David Montes desapareció en Medellín

    Resumen: Jesús David Montes Escobar, hombre colombiano de 33 años de edad, fue reportado como desaparecido. Según la información disponible, no se registran datos sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni se reportan señales particulares que faciliten su identificación.

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    Jesús David Montes Escobar, hombre colombiano de 33 años de edad, fue reportado como desaparecido. Según la información disponible, no se registran datos sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni se reportan señales particulares que faciliten su identificación.

    La desaparición ocurrió el 19 de junio de 2026 en el barrio El Pinal, ubicado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.

    Las autoridades y organismos encargados de la búsqueda continúan recopilando información que permita establecer el paradero de Jesús David Montes Escobar. Se solicita a la comunidad que, en caso de contar con datos relevantes que puedan contribuir a su ubicación, los reporte oportunamente a las entidades competentes.

    1 BOLETIN JESUS DAVID MONTES ESCOBAR JUNIO 2026 scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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