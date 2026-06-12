Jesús David Caraballo desapareció en Itagüí

Resumen: Jesús David Caraballo Ospina es un hombre colombiano de 36 años de edad. De acuerdo con la información disponible, se identifica como masculino y no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir o accesorios que portaba al momento de su desaparición.

Jesús David Caraballo Ospina es un hombre colombiano de 36 años de edad. De acuerdo con la información disponible, se identifica como masculino y no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir o accesorios que portaba al momento de su desaparición.

Como señal particular, presenta un tatuaje con la inscripción “Miguel Ángel” en la espalda, característica que puede facilitar su identificación. No se reportan otras características físicas distintivas en la información suministrada.

Según el reporte, Jesús David Caraballo Ospina fue visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Itagüí. Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que las autoridades y familiares mantienen activa su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes