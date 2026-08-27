Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Jesús Alejandro Chirinos desapareció en Medellín

    fue reportado como desaparecido en julio, en el sector de La Candelaria

    Publicado por: Juan Manuel

    JESUS ALEJANDRO CHIRINOS
    Jesús Alejandro Chirinos desapareció en Medellín

    Resumen: Jesús Alejandro Chirinos, de 28 años, es un hombre de nacionalidad venezolana cuya desaparición fue reportada en julio de 2026, en el sector de La Candelaria.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Jesús Alejandro Chirinos, de 28 años, es un hombre de nacionalidad venezolana cuya desaparición fue reportada en julio de 2026, en el sector de La Candelaria.

    Al momento de la desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir ni los accesorios que llevaba consigo, por lo que estos datos no permiten establecer características adicionales para su identificación.

    Como señal particular, Jesús Alejandro Chirinos presenta un tatuaje en el antebrazo derecho con la imagen de Bart y Lisa Simpson, característica que puede ser de utilidad para su reconocimiento e identificación.

    2 BOLETIN DE DESAPARICION JESUS ALEJANDRO CHIRINOS

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.