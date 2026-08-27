Jesús Alejandro Chirinos desapareció en Medellín

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Resumen: Jesús Alejandro Chirinos, de 28 años, es un hombre de nacionalidad venezolana cuya desaparición fue reportada en julio de 2026, en el sector de La Candelaria.

Jesús Alejandro Chirinos, de 28 años, es un hombre de nacionalidad venezolana cuya desaparición fue reportada en julio de 2026, en el sector de La Candelaria.

Al momento de la desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir ni los accesorios que llevaba consigo, por lo que estos datos no permiten establecer características adicionales para su identificación.

Como señal particular, Jesús Alejandro Chirinos presenta un tatuaje en el antebrazo derecho con la imagen de Bart y Lisa Simpson, característica que puede ser de utilidad para su reconocimiento e identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes