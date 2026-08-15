Jesús Alberto Hernández desapareció en Bello

Resumen: Jesús Alberto Hernández Guilarte, de 22 años, sexo masculino, identidad de género transexual y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecido. Según la información suministrada, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

Jesús Alberto Hernández Guilarte, de 22 años, sexo masculino, identidad de género transexual y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecido. Según la información suministrada, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo con la imagen de un diamante y otro tatuaje en el costado derecho del estómago, compuesto por varias estrellas. Para su identificación, también se señala que puede reconocerse con los nombres de “Iliam Yorkkk” o “Jesús Valerio Hernández”.

La desaparición ocurrió el 10 de julio de 2026, en el municipio de Bello, Antioquia. Se solicita tener en cuenta sus características físicas y señales particulares para facilitar su identificación y contribuir con su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes