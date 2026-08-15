Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Jesús Alberto Hernández desapareció en Bello

    Fue reportada como desaparecida el 10 de julio

    Publicado por: Juan Manuel

    JESUS ALBERTO HERNANDEZ GUILARTE
    Jesús Alberto Hernández desapareció en Bello

    Resumen: Jesús Alberto Hernández Guilarte, de 22 años, sexo masculino, identidad de género transexual y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecido. Según la información suministrada, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Jesús Alberto Hernández Guilarte, de 22 años, sexo masculino, identidad de género transexual y nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecido. Según la información suministrada, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo con la imagen de un diamante y otro tatuaje en el costado derecho del estómago, compuesto por varias estrellas. Para su identificación, también se señala que puede reconocerse con los nombres de “Iliam Yorkkk” o “Jesús Valerio Hernández”.

    La desaparición ocurrió el 10 de julio de 2026, en el municipio de Bello, Antioquia. Se solicita tener en cuenta sus características físicas y señales particulares para facilitar su identificación y contribuir con su localización.

    4 BOLETIN JESUS ALBERTO HERNANDEZ GUILARTE

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.