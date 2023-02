in

La colombiana Jessica de la Peña le contó a sus seguidores la terapia que hace antes de salir al aire, la presentadora de RCN contó el motivo por el que utiliza un nebulizador.

“Compré un nebulizador que me recomendó Andrea Serna porque ella también hace terapias buenísimas. Estoy esperando que me llegue para hacer la terapia media hora antes de ir al aire. No tener que cargar con el nebulizador, sino que este es portátil”, dijo la presentadora.

Por medio de sus estados de Instagram, Jessica expresó que el aparato le ayuda a “hidratar la cuerdas vocales, que solamente se hace tomando mucha agua y haciendo esas terapias con nebulización”. Además, debe hacer unos ejercicios y unas terapias vocales.

En uno de los videos, la presentadora sale conectada a un nebulizador hace gestos de que todo está bien, sin hablar solo señalando con sus manos que todo anda ‘perfecto’.

