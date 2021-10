«Me desocuparon mis cuentas»: Jessica de la Peña aseguró que fue víctima de los ladrones

Antes de las 6 de la mañana de este jueves 7 de octubre, la presentadora Jessica de la Peña aseguró que fue víctima de los ladrones por internet, le desocuparon las cuentas bancarias mientras ella dormía.

Por medio de su cuenta de Twitter, la presentadora denunció el hecho y mencionó al banco.

“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo”, escribió Jessica de la Peña.

Aunque la entidad le respondió y le pidió a de la Peña que les escribiera por interno. La presentadora volvió a escribir en dicha red social.

«Qué pasa @Davivienda con la seguridad del portal ? Hoy en día hago todo por este medio. Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente ? Quién me soluciona? Quién responde por la plata que me robaron? #Ayuda», por lo que cientos de internautas empezaron a detallar que también han pasado por la misma situación que la presentadora.

Hasta el momento, Jessica no se ha vuelto a pronunciar sobre lo sucedido.

