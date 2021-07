VIDEO: ¿Verano eterno? Jessica Cediel confesó cuanto tiempo lleva sin tener intimidad

La reconocida presentadora de televisión Jessica Cediel, respondió varios interrogantes de su vida íntima a sus seguidores a través de la dinámica de preguntas de Instagram.

Entre los interrogantes que respondió la también modelo, se encontraba la pregunta acerca de si tendría sexo casual, a lo que Cediel respondió que «jamás de los jamases en la vida. Lo respeto obviamente, pero jamás. Esta cosita cuesta, es por eso llevo dos años sin nada de nada, pero no, no, no»

Otras de las preguntas que respondió fue acerca de que si volvería con algunos de sus exnovios, (entre las que se destacan Pipe Bueno, Leo Sarria y Mack Roesch), además de que si estaría dispuesta a hacer un trio y si tiene un «arroz en bajo».

Además, uno de los usuarios le preguntó por Mateo Carvajal, -de quien se ha rumorado que quiere conquistar a la bella presentadora-, a lo que Cediel respondió que «no, no me hablo con el Pato, pero este domingo que acaba de pasar él me mandó un video privado por Instagram diciéndome unas cositas y mostrándome su nuevo tatuaje, el que se hizo en su carita».

Esto dijo Jessica Cediel

