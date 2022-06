Jessica Cediel se confesó en redes y contó que «hace mucho no le da amor»

La presentadora Jessica Cediel lleva ya un buen tiempo sin tener una relación oficial luego de tener el intento fallido de casarse. Ahora la presentadora se confesó en sus redes sociales sobre sus intimidades.

Ahora, luego de haber pasado ya bastante tiempo de lo sucedido, Jessica no parece estar con alguien sentimentalmente, lo que ha llevado a que este sola por un buen tiempo y no tenga relaciones sexuales tampoco.

Desde sus historias de Instagram, la bogotana aprovechó para contarle a sus seguidores su estado de salud, luego de haber pasado unos días difíciles y con síntomas similares a un embarazo.

Inmediatamente sus seguidores señalaron que por los síntomas, se encontraba esperando bebé a lo que Cediel nuevamente usó sus redes para desmentir el rumor.

Jessica Cediel habló de sus intimidades.

Antes de pedir ayuda con remedios caseros que le quitaran dichas ganas de vomitar, afirmó que el embarazo no era una posibilidad porque hace tiempo que ella no tenía relaciones con alguien «Yo hace mucho no tengo sexo, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor entonces por ese lado no es» aclaró Jessica

Aparte de eso dejó saber que probablemente era la ansiedad que la atacaba porque la próxima semana tiene un evento muy importante y quizá su cuerpo estaba reaccionando de esa forma.

