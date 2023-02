[VIDEO] Jessica Cediel respondió a críticas por su ojos de «gatica»

La presentadora y modelo Jessica Cediel ha dado que hablar tras salir con con sus ojos de color azul, por medio de sus estados de Instagram Cediel presumió de su nuevo look, donde decidió usar lentes de contacto.

Además, de mostrar que su piel es así como se ve en la pantalla y que no necesita de un filtro luego de que le hicieran varias críticas por utilizar muchos filtros en sus historias de Instagram.

“Las viejas feas, sin vida y envidiosas están diciendo que esto es un filtro, no lo es, vea que no se me deforma nada, esta es mi carita, yo qué culpa. Si usted critica el que lo dice lo es, al derecho y al revés. Me encantan mis ojos azules, pelo negro, pantera, yo feliz y otros sufriendo”, expresó por medio de sus estados.

