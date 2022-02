«Me siento una retro chimba» Jessica Cediel se mostró nuevamente sin maquillaje y quiso callar a sus críticos

La presentadora Jessica Cediel se ha caracterizado desde hace algunos meses por darle a sus fanáticos en las redes sociales su lado más natural y sus bailes.

A la bogotana le llegaron un par de criticas sobre su ropa y ella decidió responder, los seguidores aseguraron que siempre «se ve con la misma ropa» y de los mismos tonos.

«La verdad es que yo no compro mucha ropa. Para ser honestos, tengo otras obligaciones que para mí son más importantes que comprar ropa (…) como que el presupuesto lo destino para otras cosas en este momento de mi vida y pues ahí perdonarán si me ven siempre con la misma», respondió Jessica Cediel.

Pero las criticas a Jessica Cediel no pararon allí.

Está vez, reapareció en su Instagram con un mensaje para todas las personas que le cuestionan su comportamiento y le piden actuar como una celebridad, haciendo énfasis en los momentos que sale sin maquillaje.

«Yo paso a saludarlos así porque me siento una retro chimba, me encanta como me veo sin maquillaje, gracias a Dios no necesito ni maquillaje, ni filtros, ni producción para verme bien», aseveró la comunicadora.

Jessica Cediel concluyó afirmando que las personas que critican desde el otro lado de las pantallas son las más feas por dentro y esto hace que en su exterior esto se presente de la misma manera.

