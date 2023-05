in

En la vida de los famosos no todo es color rosa, como algunos podrían imaginar. Si no, que lo diga Jessica Cediel, cuyos días no están siendo los mejores. La presentadora de televisión compartió con sus más de 10 millones de seguidores las afugias que está pasando por cuenta de la salud de su papá, quien al parecer está hospitalizado.

La expareja de Pipe Bueno subió una historia en Instagram en la que se ve en el hospital abrazando a su padre, que permanece recostado en una camilla. El video estuvo acompañado de la siguiente frase: “Familia, les pido una oración por mi papito”.

La modelo, de hecho, no vive en Colombia hace un tiempo, y, sin embargo, regresó para estar pendiente de su padre, como lo dejó en evidencia con otro post en el que se le veía embarcando en el aeropuerto. “Todo sea por amor”, escribió.

Ya en Bogotá, luego del vuelo desde Miami, la recibió su hermana, Virginia Cediel, quien la etiquetó en una historia donde le dedicó unas palabras: “Llegó la chiquita a casa”.

De la condición de salud actual del padre de Jessica Cediel poco se sabe. Lo que sí es una certeza es que padece Parkinson, como lo reveló la famosa dos años atrás, también en su cuenta en Instagram. En ese entonces se refirió a la dificultad de su progenitor para realizar algunos movimientos y confesó que lo internó en un centro geriátrico para que le brindaran todos los cuidados necesarios.

Valga recordar que, recientemente, Cediel no se ha referido a su padre, aunque sí ha dado de qué hablar. La primera semana de mayo, por ejemplo, los usuarios de Instagram estuvieron realizando comentarios sobre ella, debido a su supuesta familiaridad con el cantante bogotano Iván Cepeda.

