¿Y las creencias? Le preguntan a Jessica Cediel tras anunciar su nueva página de «contenido exclusivo»

Recientemente, la modelo y presentadora Jessica Cediel anunció a través de su cuenta de Instagram la creación de su nueva página web, e invitó a sus seguidores a que se suscriban bajo la premisa de encontrar «contenido exclusivo».

Según indicó Cediel, a través de su página sus seguidores podrán chatear con ella directamente, además de ver fotos y videos. «Hola familia, soy Jessica Cediel y quiero darte la bienvenida a mi sitio web. Aquí podremos hablar directamente, además te compartiré fotos y videos exclusivos, detrás de cámaras, tips de belleza y mucho más. Con mucho amor para ti. Bienvenidos», escribió en la publicación.

Inicialmente, la suscripción a la página cuesta, por el primer mes, 0.99 dólares, unos 3.800 pesos colombianos. Luego, quienes quieran continuar deberán pagar 2.99 dólares, es decir, 11.261 pesos colombianos.

Al respecto, muchos de sus seguidores reaccionaron de forma no muy positiva, pues lo primero que le preguntaron a Jessica Cediel tras el anuncio fue sobre sus creencias.

«La cristiana», «Ahora no le llaman “fotos eróticas” sino “contenido exclusivo”», «Bueno y no se supone que ella comenzó a ser una mujer pura cuando se convirtió en cristiana», «Ya la moda es “ sitio exclusivo “ ya como que no sirve en only fans», «Y está no era cristiana jajajaja», fueron algunos de los comentarios sobre el anuncio, que fue publicado por el programa ‘Lo Sé Todo’.

Este fue el anuncio de Jessica Cediel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

«Estoy paniqueada»: La Gorda Fabiola fue víctima de un intento de extorsión https://t.co/lvu5eojs46 — Minuto30.com (@minuto30com) October 19, 2021

Para leer más noticias de Farándula, haga clic Aquí