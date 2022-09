Jessica Cediel le respondió a Natasha Klaus: no la bajan de grosera

in

Desde que la presentadora Jessica Cediel decidió mostrar su proceso de extracción de biopolímeros y notificó la sentencia del cirujano que le practicó el procedimiento, ha recibido comentarios, el que más ha llamado la atención ha sido el de la actriz Natasha Klauss y ahora, la bogotana decidió responderle.

Hace algunos días, Klauss decidió dar su opinión sobre el caso de la presentadora y afirmó que Jessica Cediel daba sus opiniones a partir del ego sin medir sus palabras que pueden estar causando daños a otras personas.

Ahora, Jessica Cediel usó sus plataformas digitales para referirse a la opinión de Natasha Klauss, pero al parecer, su respuesta no le gustó a muchos y la tildan de grosera.

Jessica Cediel le respondió a Natasha Klaus

«Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena», escribió Jessica en su Twitter.

Luego de esta respuesta, los usuarios de las redes sociales comenzaron a criticar a la presentadora, que se autodenomina cristina y siempre lanza «bendiciones»; ahora, para muchos, reveló su verdadera personalidad.

