VIDEO. ¿Se irá de ‘La Descarga’? Jessica Cediel preocupa por su estado de salud

Los televidentes han estado preocupados por el estado de salud de Jessica Cediel, quien ha presentado el programa de televisión ‘La Descarga’ junto a Carlos Calero.

Por medio de sus estados de Instagram, la presentadora le contó a sus fans que ha estado enferma y con mucha congestión, por lo que le ha pedido algunos trucos o remedios caseros para mejorarse.

Internautas aseguran que sus problemas de salud la podrían alejar de la televisión. Recordemos que Jessica Cediel ha estado varias veces en el quirófano por cuenta de los biopolímeros en su cola.

Tras las grabaciones, Jessica afirmó: “Tengo una peste, mi gente, una congestión y un dolor de garganta, que no me dejan dormir, no me han dejado descansar”.

El malestar le continúa a Jessica Cediel por lo que dicen que se podría alejar de la ‘pantalla chica’. “Así amanecí, hoy, con la voz muy lastimada. Acabo de salir de la ducha y voy a empezar con mi rutina de belleza, porque me tengo que ir para el canal a seguir grabando los programas. Anoche, muchos de ustedes me estaban dando muchos remedios caseros. Muchísimas gracias. Hicimos el de la cebolla con ajo, hicimos el de la miel con limón”, expresó la presentadora en las historias.

