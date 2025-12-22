Resumen: Jessica Cediel compartió en redes sociales imágenes y mensajes del último adiós a su padre, Alfonso Cediel, fallecido el pasado 20 de diciembre tras una larga enfermedad. A través de palabras cargadas de dolor, fe y gratitud, la presentadora expresó el profundo impacto de su pérdida y agradeció el acompañamiento recibido, mientras su madre también manifestó públicamente el vacío que dejó la partida de su esposo.

Jessica Cediel abre su corazón y se despide de su padre con emotivo mensaje: “En la vida y en la muerte contigo”

El fallecimiento de Alfonso Cediel se confirmó el pasado 20 de diciembre, tras años de lucha contra una enfermedad neurodegenerativa. Desde entonces, la presentadora ha optado por vivir su duelo de manera abierta, compartiendo con sus seguidores fragmentos de este proceso, consciente del vínculo que muchos construyeron con su padre a lo largo del tiempo.

Recientemente, Cediel compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que reflejan momentos de recogimiento y unión familiar en medio del duelo. En las imágenes aparece acompañada de su madre, Luz Virginia Silva, y de sus hermanas, Melissa y Virginia, durante las honras fúnebres de su padre.

El mensaje que acompañó la publicación evidenció la profundidad del dolor que atraviesa la presentadora. Con palabras sinceras, Jessica Cediel expresó la dimensión de su pérdida:

“Siempre unidas por ti y siempre para ti. Hoy fue nuestro último abrazo, Cediel. Hoy no te digo adiós, papi, sino hasta pronto”, escribió.

La comunicadora también habló del vacío que dejó la partida de su padre y del impacto que este hecho tendrá en su vida. “Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida. Siento un hueco inmenso”, agregó, describiendo el proceso de duelo que enfrenta.

Además, Cediel se refirió a las preguntas que le dejó su fallecimiento y a la búsqueda de consuelo espiritual en medio del dolor. “Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas por tu abrupta e inesperada partida y espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta”, señaló, dejando ver una faceta íntima y reflexiva.

Esto le podría interesar: El emotivo mensaje de J Balvin a Bad Bunny que puso fin a años de distancia: “El tiempo acomoda lo que el ego desordena”

En el mismo mensaje, la presentadora agradeció el acompañamiento recibido durante estos días difíciles. “Gracias a cada persona que me ha acompañado en este proceso. Gracias por sus oraciones, de verdad las necesito”, expresó, reconociendo el respaldo de familiares, amigos, colegas y seguidores.

El texto cerró con una despedida profundamente personal, en la que resaltó el amor y los recuerdos que conservará de su padre: “Me quedo con tu sonrisa, con nuestros bonitos recuerdos. Hasta pronto, mi bebé grande, mi primer amor. Te amo y te amaré siempre”.

Por su parte, Luz Virginia Silva, madre de Jessica Cediel y esposa de Alfonso, también rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente que evidenció el profundo dolor que atraviesa. “Se me fue el amor de mi vida”, escribió, acompañando una imagen familiar, una frase que conmovió a cientos de usuarios.

Durante años, Jessica Cediel habló públicamente sobre los retos que implicó el cuidado de su padre, diagnosticado con párkinson, una enfermedad que con el tiempo afectó su movilidad y su calidad de vida. En distintas ocasiones destacó el rol de su madre como cuidadora principal, una labor constante que asumió con fortaleza y entrega.

Las reacciones a las publicaciones no se hicieron esperar. Miles de mensajes de solidaridad inundaron las redes sociales, donde seguidores y colegas destacaron la relación cercana que la presentadora mantenía con su padre y el respeto con el que su familia ha enfrentado este proceso.

Más allá del impacto mediático, la despedida de Alfonso Cediel se convirtió en un testimonio de amor, gratitud y unión familiar. Con sus palabras, Jessica Cediel dejó claro que, aunque el dolor es profundo, la memoria, la fe y los recuerdos seguirán siendo el refugio para honrar la vida de quien fue uno de los pilares más importantes de su historia personal.