Jessica Alba y Cash Warren firman millonario divorcio ¡a solo dos cuotas!

Minuto30.com .- Lo que parecía una unión inquebrantable llegó a su fin legal. Según reportes confirmados por TMZ y Fox News, la actriz y magnate de los negocios Jessica Alba ha finalizado su proceso de divorcio con Cash Warren. El acuerdo financiero, aunque millonario, refleja una separación en términos cordiales y sin las batallas legales prolongadas que suelen sacudir a las estrellas de su calibre.

Los detalles del acuerdo financiero

La fundadora de The Honest Company y el productor de cine acordaron un pago único de liquidación que se divide de la siguiente manera:

Monto total: $3 millones de dólares pagados por Alba a Warren.

Forma de pago: Dos cuotas de $1.5 millones cada una.

Pensión alimenticia: Ninguna de las partes recibirá manutención conyugal (spousal support), lo que indica que ambos mantienen su independencia financiera.

Prioridad: La familia

A pesar de la separación legal, tras 18 años de relación, el bienestar de sus tres hijos (Honor, Haven y Hayes) sigue siendo el eje central de su relación post-matrimonial:

Custodia compartida: La expareja acordó la custodia física y legal conjunta, manteniendo el compromiso de crianza que han mostrado desde que se conocieron en el set de Los 4 Fantásticos en 2004.

Relación cordial: Fuentes cercanas a la pareja indican que el proceso se llevó a cabo bajo un “acuerdo de caballeros” para evitar el escrutinio público y proteger la estabilidad emocional de los menores.

De la pantalla a los negocios

Jessica Alba, quien en los últimos años ha pasado de ser una estrella de cine a una de las empresarias más exitosas de Estados Unidos, parece haber blindado su imperio corporativo con este acuerdo. Al no haber pensiones de por vida, la actriz asegura la continuidad de su patrimonio vinculado a su marca de productos orgánicos y de cuidado personal.

Jessica Alba lista para “avanzar”

Apenas horas después de que se hicieran públicos los detalles financieros de su divorcio con Cash Warren, Jessica Alba ha reaparecido en sus redes sociales con un mensaje cargado de espiritualidad, resiliencia y una mirada profunda hacia el futuro.

Aprovechando el inicio del Año del Caballo de Fuego este 17 de febrero, la actriz y empresaria compartió una reflexión que explica, de forma metafórica, lo que han sido sus últimos meses de batallas legales y cambios personales.

“Desprenderse de lo que ya no sirve”

Alba no se guardó nada al evaluar su 2025, el año en que se gestó su separación. Para ella, el Año de la Serpiente que acaba de terminar fue un periodo de “mudar de piel”:

“Se trató de desprenderse y liberar lo que ya no sirve. Enfrentar verdades duras. Hacer cambios significativos”, confesó la fundadora de The Honest Company.

Estas “verdades duras” resuenan con fuerza tras conocerse que el cierre de su matrimonio de casi 18 años le costó una liquidación de 3 millones de dólares, un proceso que, aunque privado, marcó un antes y un después en su vida.

El galope hacia el 2026: “Actúa”

Lejos de mostrarse afectada por el fin de su unión legal, Alba se declaró lista para lo que ella llama “avanzar con impulso”. En un tono motivacional, invitó a sus seguidores a confiar en su conocimiento interior y a actuar sin buscar la perfección.

Los puntos clave de su mensaje:

Gratitud: Se siente agradecida por el camino que la trajo hasta aquí, incluyendo las dificultades.

Valentía: Entra al Año del Caballo con la intención de avanzar con fuerza.

Confianza: “No necesita ser perfecto, solo comienza… este es tu momento”.

El simbolismo del Caballo para Jessica

En la astrología oriental, el Caballo representa la libertad, la rapidez y la independencia, rasgos que parecen encajar perfectamente con la nueva etapa de Alba como mujer soltera y líder absoluta de su imperio empresarial.