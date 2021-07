En redes sociales dicen que Jessi Uribe quedó dolido con la vidente luego que anunciara que el cantante de música popular se iba a «enamorar de otra mujer». Con guitarra en mano el cantante le respondió y defendió su relación con Paola Jara, con quien lleva 2 años.

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro (…) Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar”, afirmó la vidente.

Lea también: Ana del Castillo le prometía a Dios que no tomaría hasta el 12 de octubre

Ante las delaciones de la mujer, Jessi Uribe empezó el video diciendo: «Primero que no durábamos ni un año, ya van dos años y como no les funcionó ahora que nos casamos que en dos años todo se acaba».