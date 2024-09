Jessi Uribe recibe su primera reconocimiento internacional en Miami y lo celebra como su primer paso en la gira de conciertos 2024.

En gira por los Estados Unidos, el cantante Jessi Uribe, recibió del Consulado en la Capital de Sol, el reconocimiento por su carrera artística. “Primer reconocimiento que me dan en Estados Unidos, porque tristemente no es fácil para nuestra música popular. Nosotros no aparecemos en tantos premios que ustedes conocen como los Grammy, los Billboard, no aparecemos como género. Es un trabajo muy duro para los que hacemos la música popular, estamos intentado cambiar eso, no es fácil, gracias a ustedes porque son los que me tienen aquí, para mí era un sueño cantar en otro país” dijo emocionado el cantante.

«Repítela» Jessi Uribe Gira Internacional

Jessi comenzó una extensa gira por los Estados Unidos durante el mes de marzo, luego irá México para luego pasar a Europa donde Bélgica es una de las fechas que espera con ansias. La queja del cantante, frente a que no aparecen en tantos premios, se debe a que el género popular es confundido como «música regional mexicana. Aspirando a que los premios, entiendan que Colombia, tiene en este momento grandes exponentes, que a a veces suenan más que los manitos. Jessi Uribe, Pipe Bueno, Yeison Jiménez y otros artistas colombianos, están tratando que esos Premios, reconozcan sus cifras y alcances en las plataformas.

Gira Internacional 2024

