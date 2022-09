VIDEO: Jessi Uribe se tinturó el pelo pero no salió como esperaba

El cantante Jessi Uribe anunció que tendría un cambio de look pero no le resultó como quería, pues tras aplicarse un decolorante éste le causó una reacción alérgica.

Y es que tal como lo confesó en sus redes sociales, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ la pasó muy mal, pues resultó alérgico al tinte que le aplicaron minutos previos a su show en Bucaramanga.

«Oigan nuevo look para la feria de Bucara … Me eché el tinte y me broté un poco, me dio alergia, pero bueno, miren cómo quedé luego, me parece de chimba», dijo el cantante en sus redes sociales.

Jessi Uribe se tiñó el cabello y le dio alergia

En el video se puede apreciar que ahora debió optar por un tono más cenizo, pues el «amarillo, tipo Nodal», como fue bautizado ese look, no lo dejó en tranquilo, pues le activo un brote que casi lo lleva al hospital.

