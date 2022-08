VIDEO «Canto donde me pongan»: Jessi Uribe respondió sobre la polémica por no presentarse en un show

En las últimas horas, el cantante de música popular Jessi Uribe ha sido tendencia en redes sociales por no llegar a un concierto que tenía programado en el municipio de San Antonio, Tolima.

El cantante de música popular estaba agendado para un concierto el domingo 14 de agosto, sin embargo, el artista nunca subió al escenario y las razones que dio el alcalde del municipio, Jorge Iván Vásquez, fueron que «no quiere cantar porque se empantana lo zapatos».

También le puede interesar…

Lo buscan en Medellín en la avenida San Juan entre la 68 y la 70 de Medellín https://t.co/7O7gqOQqAk — Minuto30.com (@minuto30com) August 16, 2022

Desde sus redes sociales, Jessi Uribe le contó a sus seguidores del por qué no asistió a su show.

El cantante afirmó que no pudo realizar su show por las condiciones climáticas. “Las fuertes lluvias presentadas afectaron el lugar previsto para el show”.

«Un saludo especial para toda mi gente de San Antonio, Tolima, este video es para explicarles a ustedes la situación de ayer, de por qué no me presenté… En ningún momento cancelé, solo aplacé el show por esta situación … No fue por mí y no fue por no ensuciarme las botas como dice el señor Alcalde, más bien lo hice cuidándolo a él también, porque era un peligro para todos ustedes», explicó el artista

El cantante mostró algunas imágenes del escenario que no se encontraba en las condiciones adecuadas para poder presentarse, pues estaba inundado y hasta su equipo de trabajo sufrió para poder llegar a la tarima.

Para leer más noticias, clic aquí.