La hija de Jessi Uribe se sinceró sobre el noviazgo con Paola Jara

Desde que Jessi Uribe oficializó en el 2019 su relación con Paola Jara, luego de un matrimonio de diez años con Sandra Barrios, los internautas han observado de cerca el comportamiento de la cantante con los hijos de él.

Si bien los famosos han preferido ser prudentes y pocas veces se muestran los dos junto a los niños, las especulaciones están a la orden del día. De hecho, algunos han aprovechado la sinceridad de la hija mayor del artista oriundo de Bucaramanga, Luna Uribe, para conocer más al respecto.

Así sucedió hace algunos días cuando, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron a la menor si le gustaría tener más hermanos, y ella dio una rotunda respuesta negativa. Al parecer, tendría suficiente con Sara, Roy y Alan.

La hija de Jessi Uribe habla sobre la relación de Paola Jara.

Ahora la pequeña de 12 años se transformó en el centro de las miradas, luego de que uno de sus seguidores le consultara en Instagram si ella acepta a Jara como novia del intérprete de «Dulce pecado».

«Claro, aparte yo no soy quién para aceptar o no ese tipo de decisiones», explico Luna, dejando sorprendidos a muchos no solo con su madurez y respeto, sino también con su contundencia.

