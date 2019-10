Jessi Uribe dice que su esposa (de la que está separado) “no tiene paz” por chisme con Paola Jara

El cantante Jessi Uribe decidió hablar sobre Sandra Barrios, a la que todavía le dice “esposa” a un mes de separación y todo por el chisme que se armó por una supuesta infidelidad con la cantante Paola Jara.

El ahora jurado de ‘Yo me llamo’ le habló a la revista Vea sobre su expareja y el chisme de los supuestos “cachos” que le habría puesto a Sandra con si colega Paola Jara. “Mi esposa no tiene paz. La gente es loca e inventa, por eso a ella no se le sale eso de la cabeza. No la ha dejado tener tranquilidad”, afirmó el cantante.

Uribe también contó que no ha vuelto a tener contacto con Jara luego del rumor, pues ha afectado su carrera y por el momento es más prudente que no se vean. “Nos alejó mucho, ya en tarima casi ni cantamos, obvio por el miedo de ella a que la gente le vaya a hacer algo. Le pedí disculpas porque la gente es mala y sigue inventando”, añadió Jessi.

El cantante de música popular también confesó que muchos de sus allegados lo han juzgado y se han ido al lado de su exmujer, asunto que él no reprocha, pero sí menciona que lo ofende “porque es bueno que estén con ella ayudándola, pero uno no debe juzgar, porque no sabe en qué momento le pueda pasar todo lo que la otra persona vive”.